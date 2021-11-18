Ношение маски снижает риск заражения коронавирусом на 53%, - исследование

По данным глобального исследования ученых Эдинбургского университета и одного из вузов Австралии - университета Монаша, соблюдения социальной дистанции и регулярное мытье рук снижает риск заражения, но на 25%.

"Систематический обзор и мета-анализ нефармацевтических вмешательств впервые показали, что ношение масок, социальное дистанцирование и мытье рук - все это эффективные меры по сдерживанию случаев заболевания, причем наиболее эффективным является ношение масок", - говорится в сообщении.

Указано, что результаты исследований были определены на основе анализа более 30 экспериментов со всего мира, которые показали статистически значимое снижение COVID-заболеваемости 53%