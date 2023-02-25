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У Норвегії за п’яну бійку арештували екс-командира "вагнерівців"

Фото: екс-командир російської групи найманців "Вагнера" Андрій Медведєв
Автор: Олена Черкасець

Колишній командир російської групи найманців "Вагнера" Андрій Медведєв заарештований після того, як він влаштував п’яний дебош біля бару в Осло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Після втечі з Росії 26-річний Медведєв 13 січня перетнув кордон з Норвегією, де подав заяву на надання притулку, однак, згідно з обвинувальним висновком, був затриманий за бійку біля бару в Осло.

Точні обставини події не уточнюються, але, за матеріалами суду, підозрюваний, який на той момент був п'яний, чинив опір при затриманні, а потім фізично напав на поліцейських, коли прибув до відділку.

Суд над ним призначено на 25 квітня.

Перед втечею він розповів, що в Україні був свідком випадкових вбивств бойовиків "Вагнера", яких їхні власні командири звинуватили в непокорі наказам.

Він заявив, що готовий розповісти все, що йому відомо про групу "Вагнера", її діяльність та її лідера Євгена Пригожина.

Нагадаємо, у столиці Норвегії затримали за п’яну бійку колишнього командира ПВК "Вагнера" 26-річного Андрія Медведєва, який втік з війни в Україні та просив притулок у Норвегії. Йому висунули звинувачення в насильстві.

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СудНорвегияВагнерівці