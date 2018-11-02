Норвегия вызвала посла Саудовской Аравии из-за убийства Хашкаджи

Фото: Инэ Эриксен Сорейде (securityconference.de)

В МИД отметили, что неоднократно поднимали вопрос убийства журналиста

Норвегия вызвала посла Саудовской Аравии в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщила министр иностранных дел Норвегии Инэ Эриксен Сорейде, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

"Мы поднимали вопрос убийства Джамаля Хашкаджи и несколько раз представили нашу точку зрения послу Саудовской Аравии после того, как об этом стало известно", - заявила Ине Эриксен Сорейде.

"Мы еще раз подчеркнули вчера, насколько серьезно мы рассматриваем этот вопрос, когда посол присутствовал в МИД для обсуждения", - добавила она.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что США введут санкции относительно лиц, причастных к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи, после изучения всех обстоятельств дела, что может занять несколько недель.

Также правительство Саудовской Аравии пообещало привлечь к ответственности всех причастных к убийству оппозиционного журналиста Хашкаджи, "независимо от того, кем они могут быть".

Как ранее сообщало РБК-Украина, во вторник, 23 октября, стало известно, что тело убитого известного саудовского журналиста было обнаружено в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле.