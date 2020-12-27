В Норвегии зафиксировали два случая заражения новым штаммом COVID-19

В Норвегии обнаружили первые два случая заражения так называемым "британским" типом коронавируса. Двое людей ранее вернулись из Великобритании.
Об этом сообщает Reuters.
Оба положительных образца с новым штаммом коронавируса взяты в разных регионах страны. Люди вернулись из Великобритании в середине декабря.
Теперь медики пытаются отследить цепочки контактов зараженных с тех пор.
Сегодня сообщалось, что в Португалии зафиксировали случаи заражения новым штаммом коронавируса. Его обнаружили у приехавших из Великобритании на остров Мадейра.
Также в Швейцарии обнаружили два случая заражения коронавирусом из Южной Африки. Он отличается от образцов со штаммом из Великобритании.
Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса, который начал активно распространяться в Великобритании, добрался до еще одного континента. Два случая заражения обнаружили в Канаде.