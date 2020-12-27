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В Норвегии зафиксировали два случая заражения новым штаммом COVID-19

Норвегия, Воскресенье 27 декабря 2020 22:33
В Норвегии зафиксировали два случая заражения новым штаммом COVID-19
Фото: медицинский центр в Норвегии (nrk.no)
Автор: Роман Тверденко

В Норвегии обнаружили первые два случая заражения так называемым "британским" типом коронавируса. Двое людей ранее вернулись из Великобритании.

Об этом сообщает Reuters.

Оба положительных образца с новым штаммом коронавируса взяты в разных регионах страны. Люди вернулись из Великобритании в середине декабря.

Теперь медики пытаются отследить цепочки контактов зараженных с тех пор.

Сегодня сообщалось, что в Португалии зафиксировали случаи заражения новым штаммом коронавируса. Его обнаружили у приехавших из Великобритании на остров Мадейра.

Также в Швейцарии обнаружили два случая заражения коронавирусом из Южной Африки. Он отличается от образцов со штаммом из Великобритании.

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса, который начал активно распространяться в Великобритании, добрался до еще одного континента. Два случая заражения обнаружили в Канаде.

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