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В Норвегии с субботы отменяют все COVID-ограничения

Автор: Валерия Полищук

Правительство Норвегии приняло решение отменить правила, ограничивающие социальное взаимодействие и влияющие на бизнес во время пандемии. Карантин будет ослаблен с субботы, 26 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг сообщила, что социальное дистанцирование больше не будет требоваться, ночные клубы могут снова открыться, а рестораны вернуться к работе.

"Прошел 561 день с тех пор, как мы ввели самые жесткие меры в Норвегии в мирное время... Теперь пришло время вернуться к нормальной повседневной жизни", - сказала она.

Этот шаг является частью четырехэтапного плана по снятию ограничений, введенных в начале пандемии в 2020 году. Однако этот, последний шаг, несколько раз откладывался из-за уровня заболеваемости.

"Короче говоря, теперь мы можем жить как обычно", - сказал Солберг.

По данным Института общественного здравоохранения Норвегии, около 76% всех норвежцев получили хотя бы одну дозу вакцины, а 67% населения полностью привиты.

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