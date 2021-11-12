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В Норвегии предоставят третью дозу COVID-вакцины людям старше 18 лет

Автор: Валерия Полищук

Правительство Норвегии приняло решение прививать третьей дозой вакцины от коронавируса людей в возрасте 18 лет и старше. При этом Кабмин предоставит муниципалитетам возможность использовать цифровые сертификаты в качестве средства борьбы с продолжающимся всплеском коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

До сих пор в Норвегии вакцинировали третьей дозой только лиц в возрасте 65 лет и старше.

"В следующем году третью дозу будут предлагать всем в возрасте 18 лет и старше", - заявил премьер-министр Йонас Гар Стере.

В конце сентября Норвегия отменила последние карантинные меры, которые в течение 18 месяцев ограничивали социальное взаимодействие и препятствовали работе многих предприятий.

По словам премьера, Норвегия не собирается возвращаться в режим изоляции.

Но хотя 87% взрослых в Норвегии получили по крайней мере две дозы вакцины от COVID, а 70% населения в целом были привиты, число заболеваний и госпитализаций сейчас стремительно растет.

Норвегия использует вакцины производства BioNTech, Pfizer и Moderna в национальном масштабе, который с сентября охватывает всех людей в возрасте 12 лет и старше.

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НорвегияВакцинация