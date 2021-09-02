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В Норвегии одобрили COVID-вакцинацию для подростков

Автор: Мария Кучерявец

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила, что в стране начнут вакцинировать от коронавируса подростков. Речь идет о детях в возрасте от 12 до 15 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на National Post.

"Мы начнем предлагать вакцины против COVID-19 детям в возрасте от 12 до 15 лет", - сказала она.

Указано, что соответствующее решение было принято в связи со стремительным ростом заболеваний на коронавирус среди молодежи.

По последним данным, в Норвегии около 72% населения получило первую дозу вакцины от COVID-19, а 57% - прошли иммунизацию.

Напомним, Куба планирует прививать против коронавируса детей в возрасте от 2 лет собственной вакциной.

Добавим, в Израиле планируют начать вакцинировать детей 6-12 лет.

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НорвегияВакцина от коронавируса