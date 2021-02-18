ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Норвегии обнаружили новый штамм коронавируса. Имеет сходства с другими мутациями

Новина українською → Осло, Четверг 18 февраля 2021 19:12
В Норвегии обнаружили новый штамм коронавируса. Имеет сходства с другими мутациями Фото: проведение ПЦР-теста (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Норвегии обнаружили новую разновидность коронавируса. Насколько он более заразный чем изначальный COVID неизвестно.

Об этом сообщает NRK.

По данным медиков, за сутки в стране зафиксировали около 10 случаев заражения новым штаммом. Его ранее нашли у 30 человек в Британии, Дании и США.

Врачи пока не знают, является ли он более заразным. У штамма под кодом B.1.525 есть сходства с британским и южноафриканским коронавирусом. В Норвегии нашли уже более 700 случаев заражения этими двумя штаммами.

Ранее в ВОЗ заявили, что южноафриканский штамм COVID-19 является более заразным, чем обычный вариант. Но карантинные меры должны помочь взять под контроль его распространение.

Также известно, что вакцина от коронавируса разработки Pfizer может быть на 66% менее эффективна против штамма из Южной Африки. И пока неизвестно, можно ли как-то увеличить эффективность.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Коронавирус
NEWS
Желтая зона. Каким будет карантин в Украине: новые правила
Желтая зона. Каким будет карантин в Украине: новые правила
DAILY
Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами