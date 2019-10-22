В Норвегии мужчина угнал машину "скорой" и сбил несколько человек

В столице Норвегии Осло во вторник, 22 октября, вооруженный мужчина угнал автомобиль скорой помощи и сбил несколько человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NRK.

Как сообщается, полиция задержала злоумышленника.

"Мы установили контроль над машиной скорой помощи, которую угнал вооруженный человек. Мы открыли огонь, чтобы остановить преступника", - сообщили правоохранители в Twitter.

В спецоперации был задействован вертолет. Очевидцы сообщают, что злоумышленник отстреливался от правоохранителей.

Фото: место происшествия (nrk no)

Отмечается, что злоумышленник, находясь за рулем автомобиля, сбил двух пенсионеров, а также женщину с детской коляской. Ребенок и женщина были госпитализированы.

Напомним, 22 октября в Пакистане в результате дорожно-транспортного просшествия погибли по меньшей мере 26 человек и 12 пострадали. Водитель автобуса не справился с управлением и врезался в в каменистый холм.

Кроме того, в провинции Анталья туристический автобус съехал с дороги и перевернулся, в результате чего пострадали около 25 человек. В автобусе ехали туристы из Норвегии и Польши. Авария произошла в районе города Кемер.