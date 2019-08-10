В Норвегии в мечети произошла стрельба

В результате стрельбы в мечети в Осло пострадал один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение местной полиции в Twitter.

В полиции сообщили, что один человек получил огнестрельные ранения, однако их тяжесть неизвестна. Преступник был задержан.

Другие подробности происшествия пока неизвестны.

Напомним, ранее в пригородном районе Лондона Илфорде произошла стрельба в мечети, из-за чего полиции пришлось окружить здание и заблокировать ее. Под обстрел попала мечеть "Семи королей" (Seven Kings Mosque). В ней в это время собрались верующие для вечерней молитвы. Выстрелы совершил неизвестный мужчина из пистолета.

15 марта 2019 в Новой Зеландии группа неизвестных устроила стрельбу в двух мечетях в Крайстчерче. В результате стрельбы в двух мечетях в Новой Зеландии, по данным местных правоохранительных органов, погибли 49 человек.

А 30 января на Филиппинах в городе Замбоанга на острове Минданао неизвестный бросил в мечеть гранату, в результате взрыва погибли по меньшей мере два человека, еще четверо были ранены.