Нормандская встреча состоится после спада эпидемии COVID-19, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент заявил, что это обсудили с Германией, Францией

Президент Владимир Зеленский заявил, что нормандская встреча состоится после спада заболеваемости COVID-19. Президент заявил, что это обсудили с Германией, Францией.

Об этом он заявил на пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский считает, что с российским президентом Владимиром Путиным нужно договариваться.

"Мы не отпускаем в свободное пространство вопрос возвращения наших людей, вопрос возвращения наших территорий. В этих условиях сейчас сложно. Но и с Германией, и с Францией, со всеми мы говорили. Все поддерживают, что сразу после спада COVID-19 у нас должна быть встреча в нормандском формате. Что касается президента России. Мы ничего с этим не сделаем, мы должны с ними говорить, должны договариваться ", - заявил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча в нормандском формате планировалась на апрель, однако она не произойдет из-за действий Киева.

РБК-Украина писало, что последних переговорах контактной группы украинская сторона подчеркнула необходимость выполнения договоренностей "нормандской четверки" для проведения следующей встречи в Берлине в ближайшее время.

Автор: Анастасия Светлевская