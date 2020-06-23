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Ночью нашли тело пятого погибшего под завалами дома на Позняках

Новости » Происшествия     23.06.2020 - 07:02
Ночью нашли тело пятого погибшего под завалами дома на Позняках
Фото: место взрыва (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Тело достали из-под завалов в 3:30

В Киеве на месте ликвидации последствий взрыва жилого дома на Позняках найдено тело еще одного человека. Спасатели нашли 5 погибших.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Отмечается, что в 03:30 23 июня подразделениями ГСЧС найдено тело погибшего мужчины, 1976 года рождения, которого опознал сосед.

"Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов изъяты тела 5 человек: двух женщин 1943 г.р. и 1974 г.р., а также трех мужчин 1991г.р., 1967 г.р., 1976 г.р", - говорится в сообщении.

Как известно, в воскресенье на улице Соломии Крушельницкой 1/5 на Позняках произошел взрыв в девятиэтажном жилом доме.

РБК-Украина писало, что вечером 22 июня под завалами нашли тело четвертого погибшего.

Ранее сообщалось, что камеры зафиксировали момент взрыва дома, где видно, как взрывается квартира, после чего распространяется огромная взрывная волна.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины ПознякиВзрыв
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