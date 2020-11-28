Ночью боевики стреляли из минометов и гранатометов вблизи Водяного

Фото: ситуация на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)

За прошедшие сутки, 27 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили договоренности о перемирии. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Об этом сообщили в пресс-штабе ООС.

В частности, вблизи Авдеевки враг вел огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Недалеко от населенного пункта Водяное противник применял крупнокалиберный пулемет, а на участке возле Опытного - ручной противотанковый гранатомет.

Кроме того, применяя подствольный гранатомет и стрелковое оружие, боевики дважды провоцировали украинских защитников вблизи населенного пункта Шумы. Огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник открывал неподалеку Катериновки.

На неприцельный огонь врага украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

С начала текущих суток, 28 ноября, режим прекращения огня противник нарушил на Приазовье, близ Водяного. С временно оккупированной Ужовки российско-оккупационные войска применяли стрелковое оружие, гранатометы различных систем, минометы калибров 120 мм и 82 мм.

"О дерзких и коварных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников, применение противником запрещенных образцов тяжелого вооружения незамедлительно было сообщено представителям ОБСЕ, через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 38 нарушений режима перемирия на Донбассе.

РБК-Украина писало, что за минувшие сутки, 26 ноября, боевики дважды нарушили перемирие на Донбассе. Боевых потерь среди украинских военных не было.