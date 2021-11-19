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Почти до ночи: В Черновицкой области изменили график работы центров вакцинации

Автор: Сергей Пышкин

В Черновицкой области продолжают график работы центров массовой вакцинации от коронавируса. Будут прививать с 8:00 до 20:00.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черновицкой областной государственной администрации.

На выбор доступны четыре вакцины - CoronaVac, Pfizer, Moderna, AstraZeneca.

"Ежедневно в центрах можно будет увидеть табличку, на которой указана дата, информация о бригаде, выполняющей процедуру, номер телефона врача. Ее следует сфотографировать, чтобы легко было определить время второй прививки", - пишет пресс-служба.

В то же время в центре, который работает в "Юности Буковины" есть пункт поддержки приложения "Дия". Сотрудники пункта помогут получить СOVID-сертификат в случае возникновения трудности.

Сегодня в Черновицкой области работают 10 центров массовой вакцинации.

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Черновицкая областьКоронавирусВакцинация