Нобелевского лауреата Боба Дилана обвинили в изнасиловании несовершеннолетней
Нобелевского лауреата Боба Дилана обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. В 1965 году музыкант якобы в течение шести недель насиловал 12-летнюю девочку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.
Событие якобы произошло 56 лет назад.
В суд Нью-Йорка поступил иск от женщины, которая утверждает, что легенда американского рока и фолка совершил в отношении нее сексуальное насилие в 1965 году. Истице тогда было 12 лет.
Дилан якобы неоднократно насиловал девочку в течение шести недель в период с апреля по май, "используя свой статус музыканта и обеспечивая Джей Си алкоголем и наркотиками". Истица также обвинила 80-летнего певца в угрозах.
В иске указывается, что преступления совершались в номере Дилана в нью-йоркском отеле Chelsea Hotel.
Представитель музыканта указал журналистам, что "заявление 56-летней давности не соответствует действительности" и пообещал "решительно защищаться".
Напомним, что Нобелевская премия по литературе досталась Бобу Дилану.
Также мы писали, что Бобу Дилану "секретно" вручили Нобелевскую премию в Стокгольме.