Нобелевского лауреата Боба Дилана обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. В 1965 году музыкант якобы в течение шести недель насиловал 12-летнюю девочку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP .

Событие якобы произошло 56 лет назад.

В суд Нью-Йорка поступил иск от женщины, которая утверждает, что легенда американского рока и фолка совершил в отношении нее сексуальное насилие в 1965 году. Истице тогда было 12 лет.

Дилан якобы неоднократно насиловал девочку в течение шести недель в период с апреля по май, "используя свой статус музыканта и обеспечивая Джей Си алкоголем и наркотиками". Истица также обвинила 80-летнего певца в угрозах.

В иске указывается, что преступления совершались в номере Дилана в нью-йоркском отеле Chelsea Hotel.

Представитель музыканта указал журналистам, что "заявление 56-летней давности не соответствует действительности" и пообещал "решительно защищаться".