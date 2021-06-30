НКРЭКУ способствует трейдерам в махинациях с электроэнергией госкомпаний, - нардеп

Члены НКРЭКУ могли обеспечить возможность для приближенных к себе трейдеров заниматься махинациями с перепродажей электроэнергии, которую производят государственные компании.
Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко с трибуны ВР.
"За прошлый год 6 компаний-трейдеров: стол, стул, компьютер, - перепродали на 26 млрд грн электроэнергии, заработав на этом примерно 10 млрд грн. Это те гривны миллиарды, которые недополучил "Энергоатом", "Укрэнерго". А теперь поймите, пожалуйста. За все это отвечает Национальная комиссия по регулированию энергетики", - заявил Кучеренко.
Он отметил, что ответственными за разграбление госкомпаний являются непосредственно председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк и нелегитимные члены комиссии.
Напомним, в начале июня Министерство энергетики призвало НКРЭКУ прекратить схемы и махинации с ценами на рынке электроэнергии, которые привели к миллиардным убыткам "Энергоатома" и других государственных компаний.
НКРЭКУ признала, что на рынке существуют махинации с ценами лишь 2 июня, однако отказалась их остановить по требованию Минэнерго.
7 июня Минэнерго повторно призвало НКРЭКУ прекратить махинации, однако в ответ глава комиссии Валерий Тарасюк обвинил госкомпанию "Энергоатом" в неэффективности, а Минэнерго в непрофессионализме.