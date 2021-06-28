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НКРЭКУ сохранило трейдерам возможности для махинаций, - нардеп

Автор: РБК-Украина

НКРЕКП сохранила возможности для трейдеров заниматься махинациями на рынке электрической энергии.

Об этом сообщила нардеп Людмила Буймистер в Facebook.

"В пятницу регулятор НКРЭКУ временно остановил часть махинаций на балансирующем рынке. Такое решение Министерство энергетики требовало от регулятора принять еще 24 мая - ровно месяц назад", - сообщила нардеп.

Она подчеркнула, что НКРЭКУ намеренно тянула время, чтобы в течение всего июня группа трейдеров продолжали свои махинации с ценами и паразитировали на государственной компании "Энергоатом".

"Точную сумму ущерба от такой преступной позиции НКРЭКУ, я надеюсь, установят правоохранительные органы. Убеждена, что счет на сотни миллионов гривен", - добавила нардеп.

Решение НКРЭКУ прекратить ценовые махинации Буймистер назвала запоздалым и неполным.

"В общем, сегодняшнее запоздалое решение НКРЭКУ выглядит как издевательство над государственными компаниями и здравым смыслом. Мол, "мы согласны, что есть махинации на рынке электроэнергии и торговля воздухом, но давайте еще месяц наши трейдеры по зарабатывают, а потом мы их остановим на несколько месяцев", - отметила нардеп.

Напомним, 25 июня НКРЭКУ до 1 октября ввела минимальное ценовое ограничение на внутрисуточном рынке на уровне 100,5% от цены РДН.

В конце мая Министерство энергетики призвало НКРЭКУ пресечь схемы и махинации с ценами на рынке электроэнергии, которые привели к миллиардным убыткам "Энергоатома" и других государственных компаний.

НКРЭКУ признала, что на рынке существуют махинации с ценами лишь 2 июня, однако отказалась их остановить по требованию Минэнерго.

10 июня Минэнерго повторно призвало НКРЭКУ прекратить махинации, однако в ответ глава комиссии Валерий Тарасюк обвинил госкомпанию "Энергоатом" в неэффективности, а Минэнерго в непрофессионализме.

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Электроэнергия