НКРЭКУ сохранило трейдерам возможности для махинаций, - нардеп

"В пятницу регулятор НКРЭКУ временно остановил часть махинаций на балансирующем рынке. Такое решение Министерство энергетики требовало от регулятора принять еще 24 мая - ровно месяц назад", - сообщила нардеп.

Она подчеркнула, что НКРЭКУ намеренно тянула время, чтобы в течение всего июня группа трейдеров продолжали свои махинации с ценами и паразитировали на государственной компании "Энергоатом".

"Точную сумму ущерба от такой преступной позиции НКРЭКУ, я надеюсь, установят правоохранительные органы. Убеждена, что счет на сотни миллионов гривен", - добавила нардеп.

Решение НКРЭКУ прекратить ценовые махинации Буймистер назвала запоздалым и неполным.

"В общем, сегодняшнее запоздалое решение НКРЭКУ выглядит как издевательство над государственными компаниями и здравым смыслом. Мол, "мы согласны, что есть махинации на рынке электроэнергии и торговля воздухом, но давайте еще месяц наши трейдеры по зарабатывают, а потом мы их остановим на несколько месяцев", - отметила нардеп.