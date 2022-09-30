UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

НКРЕКП навела вартість "зеленої" електроенергії відповідно до актуального курсу євро

Фото: НКРЕКП привела вартість "зеленої" електроенергії відповідно до актуального курсу євро (pixabay.com)
Автор: Юлія Бойко

Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) переглянула тарифи на "зелену" електроенергію приведення їх у відповідність до курсу євро.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідне рішення комісії від 30 вересня.

Так, у період з 30 грудня 2021 року до 30 вересня 2022 року "зелені" тарифи не переглядалися у зв'язку з військовою агресією Росії.

Відповідно до закону "Про альтернативні джерела енергії", "зелені" тарифи встановлюються на наступний квартал з урахуванням середнього офіційного курсу гривні до курсу євро НБУ за останні 30 календарних днів.

Як повідомлялося, 2 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт, у тому числі "зеленої", електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси.

Секретаріат Енергетичного Співтовариства хоче допомогти інвесторам у відновленні будівництва зелених електростанцій в Україні, що дозволить підвищити енергобезпеку держави та дати сигнал іншим інвесторам, щоб вони залучали нові засоби для розвитку галузі зеленої енергетики України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News