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НКРЭКУ должна немедленно остановить импорт тока из России и Беларуси, - нардеп

Автор: РБК-Украина

Руководство НКРЭКУ должно немедленно выполнить требования закона и остановить преступные закупки тока из России и Беларуси.

Об этом заявил народный депутат Валентин Наливайченко в Facebook.

"Единственный лоббист российского импорта на сегодня - это так называемый национальный регулятор НКРЭКУ. Руководство этого органа должно немедленно и неукоснительно выполнить закон и прекратить преступный импорт из страны-агрессора", - заявил нардеп.

Он подчеркнул, что импорт тока осуществляется вопреки и нашим национальным, и интересам безопасности.

Также по его словам, вопрос энергетической безопасности будет одним из ключевых во время визита госсекретаря США Энтони Блинкина в Украину.

"Убежден, что наши американские партнеры не в восторге от решений нечистых на руку украинских чиновников закупать электроэнергию из России и с Белорусской АЭС, которая угрожает всей Восточной Европе. Я уже направил американским коллегам материалы о роли украинских чиновников-коррупционеров в лоббировании российской электроэнергии в нарушение международных санкций", - подытожил нардеп.

Как ранее писало РБК-Украина, Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года.

С начала года импортировано более 600 млн кВт часов на 1 млрд грн.

15 апреля Верховная рада одобрила законопроект о запрете импорт тока из России и Белоусе, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям.

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