НКРЕКП займається популізмом, штрафуючи обленерго за відключення світла, - експерт

"Я переконано вважаю, що дії регулятора в цьому випадку носять популістичний характер, при всій повазі, це не личить регулятору і не має нічого спільного з good government", - сказав він.

Баранюк підкреслив, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) накладає на обленерго штрафи за обов’язки, які вони на себе не брали і які виконуються в умовах війни.

"Ми зараз говоримо про те, щоб наказувати одну з компаній за те, що ще достеменно не перевірене, і де є досить висока похибка, не з вини комісії, не з вини компаній, не з вини держави, а з вини держави-сусіда", - сказав він.

Він додав, що зараз українці вважають енергетиків героями, які ризикуючи своїм життям повертають людям світло.

"Більше того, обленерго фактично позбавлені RAB-тарифу, вони зазнали недостатнього підняття заробітних плат, працюють в умовах, коли їх персонал активно мобілізують", - підкреслив Баранюк.

Нагадаємо, раніше Державна інспекція енергетичного нагляду України встановила, що оператори систем розподілу (обленерго) докладають максимум зусиль, щоб розподіл дефіцитної електроенергії між всіма споживачами був справедливим.