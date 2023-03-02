НКРЕКП уникає рішень щодо лібералізації ринку електроенергії та гальмує відновлення енергетики, - експерт

За його словами, зважаючи на усі проблеми війни компанії стикаються зі скороченням обсягів надання послуг (генерація електроенергії, її передача та розподіл), а отже і виручки. Натомість витрати - суттєво зросли шляхом необхідності проведення ремонтів та якнайскорішого відновлення електропостачання після терористичних атак ворога.

"Проте, наразі енергетичний регулятор не квапиться спростити існування для енергетичних компаній. Тариф державної Укренерго на передачу електроенергії був затверджений на рівні нижчому, аніж обґрунтовувала компанія", - каже Прокіп.

Експерт підкреслює, що "Укренерго" зіткнулося із скороченням обсягів передачі електроенергії, а отже і тарифної виручки, і при цьому несе небачені раніше втрат і витрат внаслідок повітряних атак.

"Регулятор розглядає можливість підвищення тарифів операторів системи розподілу електроенергії, які зіткнулись із подібними проблемами. Проте, не поспішає переглянути цінові обмеження на сегментах ринку електроенергії: прайс-кепи - верхня та нижня границя цін на окремих сегментах ринку", - повідомляє Прокіп.

Він також вважає, що злочинним ігнорування факту, що енергетичні компанії витрачають рекордні суми на аварійні ремонти, і при цьому на рівні держави фіксується скорочення виручки таких енергокомпаній.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НКРЕКП встановила не коректний тариф на передачу електроенергії для компанії "Укренерго" на І квартал 2023 року, що призвело до проблеми недоотримання значної суми коштів компанією.

Зокрема, компанія у січні та лютому має дефіцит близько 20% коштів на виконання своїх зобов’язань, на ремонти та відновлення енергетичного обладнання.