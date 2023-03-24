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НКРЕКП продовжила строки розгляду проблеми небалансів у "зеленій" енергетиці

Фото: НКРЕКП продовжила строки розгляду проблеми небалансів у "зеленій" енергетиці (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) продовжила до 10 квітня термін прийому зауважень та пропозицій щодо встановлення нової формули розрахунку небалансів для ДП "Гарантований покупець", який здійснює продаж електроенергії з відновлюваних джерел.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НКРЕКП.

"Зауваження та пропозиції від органів державної влади, фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань та інших заінтересованих осіб приймаються до 10 квітня 2023 року (включно) у письмовому або електронному вигляді", - вказують в комісії.

Відповідним рішенням регулятор продовжує отримувати зауваження та пропозиції до схваленого 7 березня проєкту рішення щодо затвердження постанови з небалансів для зеленої енергетики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 7 березня НКРЕКП вирішило одноосібно встановити нові умови розрахунку небалансів ДП "Гарантований покупець" щодо торгівлі електроенергією з відновлюваних джерел, що веде держпідприємства до стану банкрутства.

У відповідь асоціації ВДЕ листом до НКРЕКП зазначили, що затвердження такого рішення матиме негативний вплив на галузь зеленої енергетики, оскільки означає відмову від наданих державою гарантій щодо купівлі усієї електроенергії у підприємств зеленої енергетики.

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