НКРЕКП має запобігти погіршенню фінансового стану зеленої енергетики, - інвестори

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) має розглянути пропозицію асоціацій відновлюваної енергетики щодо взаємних розрахунків між ДП "Гарантований покупець" та виробниками зеленої електроенергії, мета якої зменшити існуючу фінансову кризу в галузі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Української вітроенергетичної асоціації.

"Метою внесення відповідних змін до Постанови було задекларовано врегулювання питання взаємних розрахунків між Держпідприємством "Гарантований покупець" та виробниками електроенергії за "зеленим" тарифом, що є доволі довгоочікуваним питанням для ринку", - розповідають в УВЕА.

Водночас інвестори підкреслюють, що згідно з опублікованим проєктом рішення, який пропонується до прийняття, ДП "Гарантований покупець" може отримати право не оплачувати виробникам з ВДЕ закуплену "зелену" електроенергію по "зеленому" тарифу в сумі не оплачених небалансів, що вже можна сприймати як черговий намір держави порушити взяті перед інвесторами в ВДЕ зобов’язання.

"Крім того, це рішення буде суперечити також прийнятим раніше нормативно-правовим актам", - додали інвестори.

Асоціація зазначає, що в кінці січня 2024 року завершився довготривалий і довгоочікуваний нормотворчий процес спрямований на врегулювання небалансів, що виникли починаючи з 8 вересня 2022 року. Окрім нової формули, ключовими були зміни щодо врегулювання відносин за попередні періоди та можливість здійснювати зарахування однорідних вимог.

Згідно з повідомленням, ці зміни були сприйняті виробниками з ВДЕ дуже позитивно, адже ринок отримав надію, що вже до 1 квітня, всі небаланси за період з 8 вересня 2022 по 26 січня 2024 року будуть пораховані, а "Укренерго" і Гарпок підпишуть акти приймання-передачі послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з ВДЕ.

"Але, станом на 3 квітня, відсутні як акти із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, так і акти за небаланси за поточний період січень-лютий 2024 року", - зазначали в УВЕА.

"Внесення запропонованих змін до постанови №332 загрожують ще більшою дестабілізацією фінансового стану на ринку ВДЕ", - додають інвестори.

Для уникнення хаотичності процесів на ринку і нестабільності його регулювання УВЕА запропонувало внести і розглянути альтернативні зміни до постанови.

В повідомленні підкреслюється, що за два дні до засідання Нацкомісії з енергетики, УВЕА разом з іншими профільними асоціаціями сектору ВДЕ звернулись до НКРЕКП спільним листом, в якому надали ґрунтовні пояснення і пропозиції щодо вирішення питання.

Нагадаємо, недоплата Гарантованого покупця підприємствам зеленої енергетики за 2023 рік складає 25%, за 2022 рік - майже 45%.

Як зазначають експерти, "Укренерго" та Гарпок тривалий час ухиляються від визнання заборгованості перед підприємствами зеленої генерації.