НКРЕКП має на ІІ квартал забезпечити достатній тариф на передачу для "Укренерго", - інвестори

"Всі можливості є. Було б бажання. В будь-який момент можна позачергово це зробити. Але комусь ця криза дуже потрібна і зручна", - заявив Євтушенко.

За його словами, дефіцит коштів спостерігається в цілому на ринку електроенергії та, зокрема, в галузі зеленої енергетики. При цьому проблем на ринку газу, пального та вугілля значно менше.

"Ситуація в енергетиці є такою, якою її хоче бачити влада і до якої вона довела галузь своїми недолугими рішеннями", - зазначив інвестор.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НКРЕКП встановила не коректний тариф на передачу електроенергії для компанії "Укренерго" на І квартал 2023 року, що призвело до проблеми недоотримання коштів компанією.

Зокрема, компанія у січні та лютому мала дефіцит 20% коштів на виконання своїх зобов’язань, ремонти та відновлення обладнання.

Водночас підприємства зеленої енергетики, які, за даними енергетиків, допомогли подолати дефіцит потужності в енергосистемі в лютому, фіксують критичні недоплати за вироблену зелену електроенергію. В лютому рівень розрахунків за вироблену зелену електроенергію впав нижче 60%.