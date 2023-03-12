НКРЕКП має на ІІ квартал забезпечити достатній тариф на передачу для "Укренерго", - інвестори

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг має на ІІ квартал поточного року забезпечити достатній тариф на передачу для НЕК "Укренерго", щоб компанія не нарощувала заборгованість перед підприємствами "зеленої" енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керуючого партнера UDP Renewables Сергія Євтушенка.

"Всі можливості є. Було б бажання. В будь-який момент можна позачергово це зробити. Але комусь ця криза дуже потрібна і зручна", - заявив Євтушенко.

За його словами, дефіцит коштів спостерігається в цілому на ринку електроенергії та, зокрема, в галузі зеленої енергетики. При цьому проблем на ринку газу, пального та вугілля значно менше.

"Ситуація в енергетиці є такою, якою її хоче бачити влада і до якої вона довела галузь своїми недолугими рішеннями", - зазначив інвестор.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НКРЕКП встановила не коректний тариф на передачу електроенергії для компанії "Укренерго" на І квартал 2023 року, що призвело до проблеми недоотримання коштів компанією.

Зокрема, компанія у січні та лютому мала дефіцит 20% коштів на виконання своїх зобов’язань, ремонти та відновлення обладнання.

Водночас підприємства зеленої енергетики, які, за даними енергетиків, допомогли подолати дефіцит потужності в енергосистемі в лютому, фіксують критичні недоплати за вироблену зелену електроенергію. В лютому рівень розрахунків за вироблену зелену електроенергію впав нижче 60%.