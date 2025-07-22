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В низці областей України зафіксовано спалах кишкової інфекції: в МОЗ дали поради

Ілюстративне фото: в низці областей України зафіксовано спалах кишкової інфекції (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулого тижня у Запорізькій, Івано-Франківській та Львівській областях було виявлено спалахи гострих кишкових інфекцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я (МОЗ).

 

Гостру кишкову інфекцію виявили усі 70 людей, серед яких 19 дітей. 

Як пояснює МОЗ, кількість захворювань на гострі кишкові інфекції прогнозовано зростає влітку, у зв'язку з чим важливо пам'ятати правила профілактики та перші симптоми за яких потрібно звертатися до лікарів якомога швидше, а також не забувати й про профілактику: 

  • дотримуватися правил особистої гігієни;
  • мити руки та продукти;
  • не споживати продукти, що зберігалися з порушенням умов зберігання;
  • мити фрукти та овочі чистою водою, перш ніж готувати;
  • не нехтувати часом термічної обробки продуктів з м’яса та риби тощо.

Серед симптомів гострої кишкової інфекції за яких необхідно звернутись до лікаря: 

  • сухість у роті та горлі;
  • підвищена температура, що супроводжується діареєю і блювотою;
  • переймоподібні болі в животі;
  • незначне сечовипускання або його відсутність.

 

Масове отруєння в ресторані Кацуріна

16 липня власник мережі ресторанів "Китайський привіт" Михайло Кацурін повідомив про масове отруєння в його ресторані у Львові, який відкрився лише нещодавно. Пізніше правоохоронці розпочали розслідування, а у десятків людей виявили сальмонельоз.

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Мінстерство охорони здоров'я України