В низці областей України зафіксовано спалах кишкової інфекції: в МОЗ дали поради

Гостру кишкову інфекцію виявили усі 70 людей, серед яких 19 дітей.

Як пояснює МОЗ, кількість захворювань на гострі кишкові інфекції прогнозовано зростає влітку, у зв'язку з чим важливо пам'ятати правила профілактики та перші симптоми за яких потрібно звертатися до лікарів якомога швидше, а також не забувати й про профілактику:

дотримуватися правил особистої гігієни;

мити руки та продукти;

не споживати продукти, що зберігалися з порушенням умов зберігання;

мити фрукти та овочі чистою водою, перш ніж готувати;

не нехтувати часом термічної обробки продуктів з м’яса та риби тощо.

Серед симптомів гострої кишкової інфекції за яких необхідно звернутись до лікаря: