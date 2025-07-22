В низці областей України зафіксовано спалах кишкової інфекції: в МОЗ дали поради

Протягом минулого тижня у Запорізькій, Івано-Франківській та Львівській областях було виявлено спалахи гострих кишкових інфекцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я (МОЗ).
Гостру кишкову інфекцію виявили усі 70 людей, серед яких 19 дітей.
Як пояснює МОЗ, кількість захворювань на гострі кишкові інфекції прогнозовано зростає влітку, у зв'язку з чим важливо пам'ятати правила профілактики та перші симптоми за яких потрібно звертатися до лікарів якомога швидше, а також не забувати й про профілактику:
Серед симптомів гострої кишкової інфекції за яких необхідно звернутись до лікаря:
16 липня власник мережі ресторанів "Китайський привіт" Михайло Кацурін повідомив про масове отруєння в його ресторані у Львові, який відкрився лише нещодавно. Пізніше правоохоронці розпочали розслідування, а у десятків людей виявили сальмонельоз.
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