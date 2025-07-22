ua en ru
Вт, 22 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

В низці областей України зафіксовано спалах кишкової інфекції: в МОЗ дали поради

Вівторок 22 липня 2025 15:29
UA EN RU
В низці областей України зафіксовано спалах кишкової інфекції: в МОЗ дали поради Ілюстративне фото: в низці областей України зафіксовано спалах кишкової інфекції (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулого тижня у Запорізькій, Івано-Франківській та Львівській областях було виявлено спалахи гострих кишкових інфекцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я (МОЗ).

Гостру кишкову інфекцію виявили усі 70 людей, серед яких 19 дітей.

Як пояснює МОЗ, кількість захворювань на гострі кишкові інфекції прогнозовано зростає влітку, у зв'язку з чим важливо пам'ятати правила профілактики та перші симптоми за яких потрібно звертатися до лікарів якомога швидше, а також не забувати й про профілактику:

  • дотримуватися правил особистої гігієни;
  • мити руки та продукти;
  • не споживати продукти, що зберігалися з порушенням умов зберігання;
  • мити фрукти та овочі чистою водою, перш ніж готувати;
  • не нехтувати часом термічної обробки продуктів з м’яса та риби тощо.

Серед симптомів гострої кишкової інфекції за яких необхідно звернутись до лікаря:

  • сухість у роті та горлі;
  • підвищена температура, що супроводжується діареєю і блювотою;
  • переймоподібні болі в животі;
  • незначне сечовипускання або його відсутність.

Масове отруєння в ресторані Кацуріна

16 липня власник мережі ресторанів "Китайський привіт" Михайло Кацурін повідомив про масове отруєння в його ресторані у Львові, який відкрився лише нещодавно. Пізніше правоохоронці розпочали розслідування, а у десятків людей виявили сальмонельоз.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України
Новини
Рада ухвалила резонансний закон про урізання повноважень НАБУ та САП
Рада ухвалила резонансний закон про урізання повноважень НАБУ та САП
Аналітика
Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки