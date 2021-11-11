Очень низкий уровень вакцинации. Две страны ЕС столкнутся с новыми ограничениями, - Sky News

Число инфицированных коронавирусом возросло во всей Европе. Однако в Болгарии и Румынии наблюдают самый большой всплес заболеваемости. Экспреты предполагают, что на это повлияли два фактора - низкий уровень вакцинации и ослабление карантинных ограничений летом. Потому сейчас в Восточной Европе фиксируют рекордное количество ежедневных случаев заражения COVID-19.

С августа заболеваемость в странах увеличилась более чем в 10 раз. За этот же период в Болгарии вдвое увеличилось количество пациентов в отделениях интенсивной терапии. Больницы Румынии также изо всех сил пытаются справиться с потоком пациентов с коронавирусом, поскольку количество госпитализаций выросло в пять раз с сентября и достигло рекордных значений.

Согласно анализу данных Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, менее трети населения Болгарии и Румынии получили две дозы вакцины от COVID-19, что составляет половину среднего показателя по Европе.

Обе страны в настоящее время вновь наложили некоторые ограничения, такие как обязательное использование масок в общественных местах и ​​ограничение доступа в общественные места для невакцинированных людей.

Ученые предполагают, что власти стран будут вынуждены продолжать вводить ограничения, чтобы предотвратить перегрузку больниц и систем здравоохранения, если уровень вакцинации не улучшится.

"Основная проблема - убедить людей, которые отказались от вакцинации", - сказал доктор Димитри Дьяватопулос, иммунолог из Центра инфекционных заболеваний Радбауд в Нидерландах.

Он добавил, что, если ситуация с вакцинацией не улучшится, людям "придется жить или иметь дело с этими ограничениями в обозримом будущем".

Низкий уровень вакцинации также привел к увеличению смертности, связанной с COVID-19, по мере роста числа коронавирусных инфекций. В Болгарии, где самый низкий уровень вакцинации в ЕС, смертность от COVID-19 в октябре удвоилась и достигла рекордного уровня. Смертность отCOVID-19 в Румынии снизилась только после того, как правительство вновь ввело ограничения, такие как временное закрытие школ и введение комендантского часа в магазинах и ресторанах.

На сегодняшний день в Восточной Европе фиксируют рост вакцинации после того, как было объявлено о планах сделать сертификаты вакцинации обязательными для посещения большинства общественных мест.