Низкий уровень COVID-вакцинации обусловлен недоверием к системе здравоохранения, - активист

"В Украине уже зафиксирован случай заболевания на коронавирус штаммом "Омикрон". Из-за этого существует угроза новой волны эпидемии. Введение бустерной дозы может быть предохранителем для вакцинированной части населения, но большинство украинцев получили одну прививку или вообще не получали. Причина этого - недоверие к отечественной системе здравоохранения", - заявил общественник.

По его словам, многие граждане имеют негативный личный опыт взаимодействия с государственным сектором медицины, а потому уязвимы для разнообразных конспирологических теорий.

"Сертификация вакцин и лекарств от коронавируса происходит по упрощенной процедуре, а перед получением прививки потенциальный вакцинированный ставит подпись об отказе от претензий. Как следствие, общество верит в конверсионный след самолетов, которые распыляют коронавирус, и в сговор транснациональных корпораций с украинской властью", - добавил активист.