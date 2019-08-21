Из-за низких зарплат в "Днепропетровскгазе" остаются вакантными около 800 должностей

В течение последних трех лет государственный регулятор не пересматривал тариф на распределение газа для АО "Днепропетровскгаз". Это привело к тому, что заработные платы на предприятии остались на уровне 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

За то же время по промышленности зарплата выросла в два раза. В результате с начала года с АО "Днепропетровскгаз" уволилось 382 работника.

По состоянию на 1 июля средняя зарплата работников компании составляет 7609 гривен. В то время, как среднемесячная зарплата по промышленности в Днепропетровской области в июне составила - 12822 гривен. На предприятии катастрофически не хватает слесарей, монтеров, электрогазосварщиков, водителей, мастеров, контролеров и операторов.

"Газовики стали заложниками НКРЭКУ, которая избегает пересмотра тарифа на распределение природного газа, который является лишь составляющей цены на газ. С действующей цены природного газа за 1 куб. м для населения газораспределительная компания получает лишь 70 копеек. Это приводит к дефициту финансирования по всем составляющим тарифа - от оплаты труда, к содержанию газовых сетей в надлежащем состоянии", - объясняет директор финансовой АО "Днепропетровскгаз" Инна Калягина.

В пресс-службе отметили, что в результате дефицита кадров с каждым годом все сложнее обеспечить бесперебойное и безаварийное предоставление услуг по распределению газа в регионе.

"Работники бастуют, требуют надлежащей оплаты труда. Потери квалифицированных специалистов, которые годами знали и выполняли свою работу, фактически невозможно сегодня восстановить. Обращение газораспределительных предприятий к НКРЭКУ и Кабинету Министров Украины относительно установления экономически обоснованного тарифа на распределение в структуре цены на газ пока остаются без должного реагирования", - говорится в сообщении.

На предприятии отмечают, что требование пересмотреть тариф на распределение не означает требование увеличить цену газа. В данном случае речь идет о процентном перераспределение в рамках существующей цены. Из уплаченной стоимости газа потребителем газораспределительная компания получает только 10,5%.