ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Низкая смертность является главным результатом войны с COVID в Украине, - Степанов

Автор: Роман Тверденко

В Украине остается относительно низкий показатель смертности от коронавируса. Он в разы ниже, чем в некоторых странах Европы.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Он отметил, что Украина находится на 34-м месте в Европе по этому показателю.

"Если посмотрим на смертность и сравним с другими странами Европы, то мы находимся на 34-м месте по уровню смертности на миллион человек. Например, у нас в 3,5 раза меньше смертность, чем в Великобритании и в 2,5 раза меньше, чем во Франции. Я считаю, что это главный результат - какие потери мы понесли в этой войне ", - сказал Степанов.

Ранее Степанов заявил, что правительство готово выкупать избыточные объемы COVID-вакцин в странах Европейского союза. По его словам, для этого необходимы исключительно политические решения стран.

В свежем выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 29 января гости студии - Максим Степанов, Наталья Виноград, Борис Бриль, Юлия Тимошенко и другие - дают ответ на вопрос, который в последнее время волнует всех: когда наконец начнется вакцинация населения Украины и почему у нас до сих пор нет никакой вакцины от COVID-19? Кроме того, эксперты рассказывают, нужен ли Украине и украинцам закон о референдуме.

"Свобода слова Савика Шустера" от 29 января

Самые читаемые новости

Напомним, что недавно у украинцев появилась возможность сменить компанию-поставщика газа. Но, к сожалению, мало кто знает, как это сделать. Как сменить поставщика газа - смотрите в коротком видео.


В прошлом эфире Андрей Коболев и Алексей Кучеренко также рассказали о транспортировке газа и смене поставщика более детально.


Также в прошлом выпуске Юрий Витренко пояснил, почему государство установило тариф за потребление газа 6,99 грн, и пообещал, что "в феврале сумма в платежке уменьшится на 500 грн".


Кроме того, на фоне недавней трагедии в Харькове, глава правления благотворительного фонда "Let's help" Ольга Бондаренко рассказала о состоянии государственных и частных пансионатов для людей преклонного возраста в Украине.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КоронавирусМаксим Степанов