Низкая смертность является главным результатом войны с COVID в Украине, - Степанов

Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)

В Украине остается относительно низкий показатель смертности от коронавируса. Он в разы ниже, чем в некоторых странах Европы.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Он отметил, что Украина находится на 34-м месте в Европе по этому показателю.

"Если посмотрим на смертность и сравним с другими странами Европы, то мы находимся на 34-м месте по уровню смертности на миллион человек. Например, у нас в 3,5 раза меньше смертность, чем в Великобритании и в 2,5 раза меньше, чем во Франции. Я считаю, что это главный результат - какие потери мы понесли в этой войне ", - сказал Степанов.

Ранее Степанов заявил, что правительство готово выкупать избыточные объемы COVID-вакцин в странах Европейского союза. По его словам, для этого необходимы исключительно политические решения стран.

В свежем выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 29 января гости студии - Максим Степанов, Наталья Виноград, Борис Бриль, Юлия Тимошенко и другие - дают ответ на вопрос, который в последнее время волнует всех: когда наконец начнется вакцинация населения Украины и почему у нас до сих пор нет никакой вакцины от COVID-19? Кроме того, эксперты рассказывают, нужен ли Украине и украинцам закон о референдуме.

"Свобода слова Савика Шустера" от 29 января

Напомним, что недавно у украинцев появилась возможность сменить компанию-поставщика газа. Но, к сожалению, мало кто знает, как это сделать. Как сменить поставщика газа - смотрите в коротком видео.



В прошлом эфире Андрей Коболев и Алексей Кучеренко также рассказали о транспортировке газа и смене поставщика более детально.



Также в прошлом выпуске Юрий Витренко пояснил, почему государство установило тариф за потребление газа 6,99 грн, и пообещал, что "в феврале сумма в платежке уменьшится на 500 грн".



Кроме того, на фоне недавней трагедии в Харькове, глава правления благотворительного фонда "Let's help" Ольга Бондаренко рассказала о состоянии государственных и частных пансионатов для людей преклонного возраста в Украине.