Ніяких офіцерів НАТО. З'явилося відео з ресторану в Кривому Розі під час удару

Удар по Кривому Рогу

Нагадаємо, російські окупанти вдарили балістикою по Кривому Рогу в п'ятницю, 4 квітня. Станом на зараз відомо про 19 загиблих, серед яких дев'ять дітей.

Після атаки Міноборони Росії написало, що ціллю був ресторан, де нібито проходила нарада офіцерів країн НАТО.

Примітно, що росіяни для атаки використовували ракету з касетною бойовою частиною, щоб загинуло якомога більше мирних жителів.

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