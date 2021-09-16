Чтобы приятно пахло: Nissan улучшит запах в своих новых автомобилях

Nissan нанял отдельного специалиста для улучшения запахов в салонах новых моделей. Это должно привести к росту продаж автомобилей марки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Nissan.
Один из критериев, который должен соблюдаться в ходе проектирования нового автомобиля – это запах салона. В Nissan пошли еще дальше и наняли отдельного специалиста, который изо дня в день работает над усовершенствованием запахов в салонах новых моделей японского автопроизводителя.
Сам факт существования общего стандарта Nissan по запахам подтверждает, что компания нацелена на повышение статистики продаж своих автомобилей самыми разнообразными способами.
Ранее сообщалось, что главной проблемой современных автомобилей назван смартфон. Каждая четвертая проблема, указанная владельцами новых автомобилей, относится к категории информационно-развлекательной системы.
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