Чтобы приятно пахло: Nissan улучшит запах в своих новых автомобилях

Nissan нанял отдельного специалиста для улучшения запахов в салонах новых моделей. Это должно привести к росту продаж автомобилей марки.

Один из критериев, который должен соблюдаться в ходе проектирования нового автомобиля – это запах салона. В Nissan пошли еще дальше и наняли отдельного специалиста, который изо дня в день работает над усовершенствованием запахов в салонах новых моделей японского автопроизводителя.

Особые усилия при создании каждого нового автомобиля направлены на то, чтобы подчеркнуть желаемую атмосферу в салоне автомобиля. Петер Карл Истленд, который изучает запахи в салонах будущих "Ниссанов", является магистром по криминалистической химии. К тому же он обладает уникальным даром – очень острым обонянием. Вместе с комиссией, состоящей из других инженеров и механиков, Петер отвечает за то, чтобы запах вызвал положительную реакцию новых владельцев автомобилей Nissan.

В ходе взаимодействия с командами разработчиков и производителей Nissan Петер проверяет все материалы. При этом учитывается тот факт, что химические свойства этих материалов, такие как запах, могут меняться, в частности под влиянием температуры. Если новый материал или вещество могут негативно повлиять на общую атмосферу в салоне, Петер ищет альтернативы, чтобы обеспечить незыблемость запаха нового автомобиля.

Сам факт существования общего стандарта Nissan по запахам подтверждает, что компания нацелена на повышение статистики продаж своих автомобилей самыми разнообразными способами.