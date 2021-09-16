Чтобы приятно пахло: Nissan улучшит запах в своих новых автомобилях
Nissan нанял отдельного специалиста для улучшения запахов в салонах новых моделей. Это должно привести к росту продаж автомобилей марки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Nissan.
Один из критериев, который должен соблюдаться в ходе проектирования нового автомобиля – это запах салона. В Nissan пошли еще дальше и наняли отдельного специалиста, который изо дня в день работает над усовершенствованием запахов в салонах новых моделей японского автопроизводителя.
Особые усилия при создании каждого нового автомобиля направлены на то, чтобы подчеркнуть желаемую атмосферу в салоне автомобиля. Петер Карл Истленд, который изучает запахи в салонах будущих "Ниссанов", является магистром по криминалистической химии. К тому же он обладает уникальным даром – очень острым обонянием. Вместе с комиссией, состоящей из других инженеров и механиков, Петер отвечает за то, чтобы запах вызвал положительную реакцию новых владельцев автомобилей Nissan.
В ходе взаимодействия с командами разработчиков и производителей Nissan Петер проверяет все материалы. При этом учитывается тот факт, что химические свойства этих материалов, такие как запах, могут меняться, в частности под влиянием температуры. Если новый материал или вещество могут негативно повлиять на общую атмосферу в салоне, Петер ищет альтернативы, чтобы обеспечить незыблемость запаха нового автомобиля.
Сам факт существования общего стандарта Nissan по запахам подтверждает, что компания нацелена на повышение статистики продаж своих автомобилей самыми разнообразными способами.
Ранее сообщалось, что главной проблемой современных автомобилей назван смартфон. Каждая четвертая проблема, указанная владельцами новых автомобилей, относится к категории информационно-развлекательной системы.
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