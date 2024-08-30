"Ніс службу у найгарячіших місцях фронту". На війні загинув археолог та історик Юрій Ревера

На Донеччині загинув історик та археолог 51-річний Юрій "Граф" Ревера. З перших днів повномасштабного вторгнення він захищав Україну у найгарячіших місцях фронту.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію Науково-дослідного центру "Рятівна археологічна служба" у Facebook.
Юрій Ревера народився 20 червня 1973 року у Львові. Вищу освіту здобув у Львівському національному університеті імені Івана Франка, вчився на історичному факультеті. З 2008 року до початку повномасштабного вторгнення працював в Науково-дослідному центрі "Рятівна археологічна служба" Інституту археології Національної академії наук України.
"Активний учасник Революції Гідності. І хоч не мав військової освіти чи досвіду служби, не залишився осторонь і в 2022 році. З перших днів став до лав Львівської тероборони та Збройних сил України. Як оператор "пташок" ніс службу у найгарячіших місцях на лінії фронту", - повідомили у "Рятівній археологічній службі".
Юрій загинув 27 серпня на Донеччині.
Колеги із "Рятівної археологічної служби" зазначають, що Юрій володів ґрунтовними знаннями у сфері нумізматики, вона стала його головним покликанням впродовж останніх десятиліть. Через його руки пройшла не одна монета з досліджень Центру.
"Юрій мав хист і до археологічних досліджень - у складі експедицій брав участь у розкопках та розвідках чи не у всіх куточках України. Він був душею колективу, будь-якої компанії, життєлюбом і оптимістом, інколи - навіть авантюристом. Любив Карпати і добрий гумор", - пишуть колеги.
Ревера брав участь в обстеженні ділянки облаштування нового Бескидського тунелю, проводив рятівні археологічні дослідження давніх пам’яток на трасі будівництва нової ПЛ 750 кВ від Рівненської АЕС до ПС 750 кВ Київська, рятівних дослідженнях поселень і могильника черняхівської культури у Вінницькій області та багатьох інших знакових наукових дослідженнях.
Читайте також про те, що під час російської атаки 26 серпня загинув льотчик Олексій Месь.
Раніше ми писали про те, що військова та активістка Наталія Кузнєцова трагічно загинула.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.