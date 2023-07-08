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Німецький "Люфтваффе" осоромився через фото захисту саміту НАТО. У Зеленського відреагували

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Німецькі повітряні сили осоромились фотографією на якій показали "захист" майбутнього саміту НАТО. Проводять парад марнославства в десятках кілометрів від ворожого кордону.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.

Фотографія "захисту" саміту НАТО

Німецькі повітряні сили показали фотографію розгорнутої системи ППО біля аеропорту Вільнюса. На кадрі можна побачити 3 комплекси Patriot, радари та іншу купу техніки.

Вільнюс, зі свого боку, розташований за 20 кілометрів від білоруського кордону, внаслідок чого декілька пострілів ворожих гармат можуть зіпсувати німецький "парад".

Парад марнославства

"Є речі, які неможливо збагнути. Просто зараз триває велика, масштабна, кривава війна в Європі, де вирішується доля Західного світу. Водночас триває підготовка до саміту НАТО, на який збереться вище військове й політичне керівництво країн Альянсу. У той самий час військові відомства цих країн… влаштовують дивні паркетні паради власного марнославства, хизуючись певною інфантильністю. Серйозно?", - пише Подоляк.

Як відзначив радник керівника Офісу президента, його дивує інфантильна поведінка Німеччини в кількох десятках кілометрів від ворожого кордону, що є межею досяжності артилерійського пострілу.

За словами Подоляка, якщо ж Берлін вирішив подати сигнал про свою "безтурботність", наразі є місця, де техніці з фотографії знайдуть краще застосування.

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