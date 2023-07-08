Німецький "Люфтваффе" осоромився через фото захисту саміту НАТО. У Зеленського відреагували

Німецькі повітряні сили осоромились фотографією на якій показали "захист" майбутнього саміту НАТО. Проводять парад марнославства в десятках кілометрів від ворожого кордону.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт .

Фотографія "захисту" саміту НАТО

Німецькі повітряні сили показали фотографію розгорнутої системи ППО біля аеропорту Вільнюса. На кадрі можна побачити 3 комплекси Patriot, радари та іншу купу техніки.

Вільнюс, зі свого боку, розташований за 20 кілометрів від білоруського кордону, внаслідок чого декілька пострілів ворожих гармат можуть зіпсувати німецький "парад".

9:10 Uhr: Unsere drei Kampfstaffeln PATRIOT sind einsatzbereit! @NATO Gipfel Vilnius pic.twitter.com/HjWhNuf1ls — Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) July 7, 2023

Парад марнославства

"Є речі, які неможливо збагнути. Просто зараз триває велика, масштабна, кривава війна в Європі, де вирішується доля Західного світу. Водночас триває підготовка до саміту НАТО, на який збереться вище військове й політичне керівництво країн Альянсу. У той самий час військові відомства цих країн… влаштовують дивні паркетні паради власного марнославства, хизуючись певною інфантильністю. Серйозно?", - пише Подоляк.

Як відзначив радник керівника Офісу президента, його дивує інфантильна поведінка Німеччини в кількох десятках кілометрів від ворожого кордону, що є межею досяжності артилерійського пострілу.

За словами Подоляка, якщо ж Берлін вирішив подати сигнал про свою "безтурботність", наразі є місця, де техніці з фотографії знайдуть краще застосування.