Німецькі війська готові вбивати солдатів РФ у разі нападу на країну НАТО, - Пісторіус

НАТО готується до можливої війни з Росією

Нагадаємо, після російського повномасштабного вторгнення в Україну у Європі почали побоюватися агресії РФ та активно готуватися до неї. Зокрема, переозброювати свої армії, розробляти плани відбиття можливого нападу.

Нещодавно стало відомо, що німецька армія розробила стратегічний документ, в якому визначила Росію "екзистенційною загрозою" для Німеччини та Європи загалом.

А до цього у німецькому Бундесвері попереджали, що Росія готується до війни з НАТО. І може бути готовою до неї вже до кінця цього десятиліття, йшлося у доповіді армії, яку отримали німецькі медіа.

Президент України Володимир Зеленський також заявляв, що армія РФ може напасти на країну-члена НАТО протягом найближчих 5 років, щоб перевірити Альянс на міцність.

Окрім того, генсек НАТО Марк Рютте зазначив, що Китай може змусити Росію напасти на країни НАТО, щоб відвернути увагу блоку від Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

Він вважає що якщо Пекін збереться атакувати Тайвань, то з дуже високою ймовірністю використає Росію для нападу на Європу.

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