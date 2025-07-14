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Німецькі війська готові вбивати солдатів РФ у разі нападу на країну НАТО, - Пісторіус

Понеділок 14 липня 2025 16:35
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Німецькі війська готові вбивати солдатів РФ у разі нападу на країну НАТО, - Пісторіус Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Німецькі війська будуть готові вбивати російських солдатів у разі нападу Росії на країну-члена НАТО.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За його словами, війська Німеччини, яка роками мала культуру військової стриманості у відповідь на жахи Другої світової війни, будуть готові вбивати російських солдатів у разі нападу Москви на державу-члена НАТО.

"Якщо стримування не спрацює і Росія нападе, чи станеться це? Так. Але я б рекомендував вам просто поїхати до Вільнюса та поговорити там із представниками німецької бригади. Вони точно знають, у чому полягає їхня робота", - сказав Пісторіус.

НАТО готується до можливої війни з Росією

Нагадаємо, після російського повномасштабного вторгнення в Україну у Європі почали побоюватися агресії РФ та активно готуватися до неї. Зокрема, переозброювати свої армії, розробляти плани відбиття можливого нападу.

Нещодавно стало відомо, що німецька армія розробила стратегічний документ, в якому визначила Росію "екзистенційною загрозою" для Німеччини та Європи загалом.

А до цього у німецькому Бундесвері попереджали, що Росія готується до війни з НАТО. І може бути готовою до неї вже до кінця цього десятиліття, йшлося у доповіді армії, яку отримали німецькі медіа.

Президент України Володимир Зеленський також заявляв, що армія РФ може напасти на країну-члена НАТО протягом найближчих 5 років, щоб перевірити Альянс на міцність.

Окрім того, генсек НАТО Марк Рютте зазначив, що Китай може змусити Росію напасти на країни НАТО, щоб відвернути увагу блоку від Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

Він вважає що якщо Пекін збереться атакувати Тайвань, то з дуже високою ймовірністю використає Росію для нападу на Європу.

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