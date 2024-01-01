Німецька поліція затримала підозрюваних у плануванні теракту у Кельнському соборі

Німецька поліція в неділю 31 грудня затримала трьох людей, які, ймовірно, планували вчинити теракт у Кельнському соборі напередодні Нового року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Поліція Кельна повідомила, що підозрювані у нападі на Кельнський собор планували використати автомобіль. Метод нападу невідомий, але поліція обшукувала підземну автостоянку під собором із собаками-шукачами.

"Три людини зараз надійно взяті під варту, чому ми дуже раді, оскільки вони більше не можуть спілкуватися один з одним", - сказав він.

Підозрюваних у нападі на Кельнський собор затримали у трьох містах на заході Німеччини. Під час обшуків у їхніх квартирах було вилучено пристрої зв'язку.

Загроза терактів у Європі

Раніше стало відомо, що ісламісти готували кілька нападів у європейських містах. Метою могли стати різдвяні церковні служби. Поліція заарештувала кількох людей.

До речі, у Німеччині вирішили посилити заходи безпеки у Кельнському соборі через загрозу терактів.