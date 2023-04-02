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У Німеччині закликали Україну "помиритися" з РФ. Мельник та Макеєв різко відповіли

Фото: у Німеччині закликали Україну "помиритися" з РФ (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Німецькі соціал-демократи та працівники деяких профспілок опублікували звернення, у якому закликають Україну якнайшвидше помиритись з Росією заради припинення війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Berliner Zeitung.

Ініціатором заяви є історик Петер Брандт, син колишнього німецького канцлера Віллі Брандта. Його також підтримали колишній голова Німецької федерації профспілок Райнер Хоффманн і в минулому член бундестагу Міхаель Мюллер.

Вони звернулись із закликом до канцлера Олафа Шольца, щоб Німеччина разом із Францією працювала над тим, щоб переконати Бразилію, Китай, Індію та Індонезію виступити посередниками у швидкому припиненні вогню в Україні.

"Це був би необхідний крок, щоб зупинити вбивства і знайти шляхи до миру. Тільки тоді можна буде прокласти шлях до загального порядку безпеки в Європі", - сказано в заяві.

На заяву відреагував заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник у своєму Twitter. Він нагадав, що українці ніколи не погодяться на мир з Росією, і не віддадуть окупантам свої території.

"Ідіть до біса зі своєю маразматичною ідеєю досягнення "якнайшвидшого припинення вогню" і "укладення миру тільки з Росією". Українці відкидають цю нісенітницю", - написав він.

Водночас його наступник на посаді посла України в Німеччині Олексій Макєєв у коментарі для DW заявив що подібний заклик скоріше за все першоквітневий жарт.

"Цей заклик до миру - не першоквітневий жарт. Це відвертий цинізм щодо численних жертв російської агресії"", - сказав він.

Він заявив, що зважаючи на жорстоку російську агресивну війну проти України єдиним можливим закликом до миру є: "Пане Путін, негайно виведіть свої війська з усієї української території!"

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Франції вважають, що, з огляду на тісні зв’язки з Росією, Китай може бути однією з небагатьох країн, яка може "змінити правила гри" у війні в Україні.

Також раніше ми писали, що за словами Урсули фон дер Ляєн, відносини Китаю з Європейським союзом залежатимуть від його позиції щодо війни на території України. Пекін повинен відіграти роль у досягненні справедливого миру.

Також президент Єврокомісії зазначила, що Китай хоче встановити новий світовий лад на свою користь.

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Війна Росії проти України