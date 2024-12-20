У Німеччині внаслідок теракту на ярмарку загинули понад 10 осіб, - BILD

За даними видання, в результаті наїзду автомобіля на різдвяний ярмарок у німецькому місті Магдебург загинули щонайменше 11 осіб. Також повідомлялося, що до 80 осіб дістали поранення. На місці трагедії чергують лікарі швидкої допомоги. Вони надають допомогу пораненим.

Також відомо, що ярмарок було закрито після атаки, а також зупинено трамвайний рух.

На теракт відреагував і канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Повідомлення з Магдебурга змушують припускати найгірше. Мої думки з жертвами та їхніми близькими. Ми стоїмо на їхньому боці і на боці жителів Магдебурга. Моя вдячність присвячена самовідданим рятувальним службам у ці тривожні години", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, сьогодні ввечері у німецькому місті Магдебург автомобіль в'їхав у натовп людей на Різдвяному ярмарку. Унаслідок події багато постраждалих.

Як розповіли очевидці, автомобіль в'їхав просто в натовп у напрямку ратуші Магдебурга.