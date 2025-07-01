У Німеччині вбито українську жінку з дитиною: злочинець з'явився з повинною

Зазначається, що в неділю, 29 червня, у місті Дорстен (федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія) були виявлені тіло жінки і малої дитини без ознак життя.

Слідство встановило, що загиблою є 32-річна громадянка України, а другою жертвою - її донька віком 1 рік і 7 місяців. Обидві проживали в районі Дорстен-Гольстергаузен.

За попередніми результатами судово-медичної експертизи, причиною смерті стали тілесні ушкодження, завдані внаслідок насильницьких дій.

У заяві також зазначається, що ввечері 29 червня до поліцейських звернувся 16-річний громадянин України, який також проживає у Дорстені. Він добровільно зізнався в причетності до скоєння злочину і його було затримано. Триває слідство.