У Німеччині вбито українську жінку з дитиною: злочинець з'явився з повинною
У Німеччині знайдені мертвими громадянка України та її малолітня донька. У злочині зізнався український підліток.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву прокуратури Ессена та поліції Реклінґгаузена.
Зазначається, що в неділю, 29 червня, у місті Дорстен (федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія) були виявлені тіло жінки і малої дитини без ознак життя.
Слідство встановило, що загиблою є 32-річна громадянка України, а другою жертвою - її донька віком 1 рік і 7 місяців. Обидві проживали в районі Дорстен-Гольстергаузен.
За попередніми результатами судово-медичної експертизи, причиною смерті стали тілесні ушкодження, завдані внаслідок насильницьких дій.
У заяві також зазначається, що ввечері 29 червня до поліцейських звернувся 16-річний громадянин України, який також проживає у Дорстені. Він добровільно зізнався в причетності до скоєння злочину і його було затримано. Триває слідство.
Вбивства у Німеччині
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