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У Німеччині вбито українську жінку з дитиною: злочинець з'явився з повинною

Вівторок 01 липня 2025 01:57
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У Німеччині вбито українську жінку з дитиною: злочинець з'явився з повинною Фото: у Німеччині вбито матір і доньку з громадянством України (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Німеччині знайдені мертвими громадянка України та її малолітня донька. У злочині зізнався український підліток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву прокуратури Ессена та поліції Реклінґгаузена.

Зазначається, що в неділю, 29 червня, у місті Дорстен (федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія) були виявлені тіло жінки і малої дитини без ознак життя.

Слідство встановило, що загиблою є 32-річна громадянка України, а другою жертвою - її донька віком 1 рік і 7 місяців. Обидві проживали в районі Дорстен-Гольстергаузен.

За попередніми результатами судово-медичної експертизи, причиною смерті стали тілесні ушкодження, завдані внаслідок насильницьких дій.

У заяві також зазначається, що ввечері 29 червня до поліцейських звернувся 16-річний громадянин України, який також проживає у Дорстені. Він добровільно зізнався в причетності до скоєння злочину і його було затримано. Триває слідство.

Вбивства у Німеччині

У Німеччині регулярно фіксуються напади на громадян України як на побутовому, так і на етнічному ґрунті.

В березні цього року в Німеччині присудили довічне ув'язнення росіянину, який вбив двох українських військовослужбовців.

У грудні 2024 року суд німецького міста Ессен ухвалило вироки чотирьом убивцям двох українських баскетболістів, що сталося у лютому.

В березні 2024 року в Німеччині подружжя вбило українських переселенців, - матір і доньку, - заради викрадення немовля.

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