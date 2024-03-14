У Німеччині вбили українську біженку: її мати та дитина зникли безвісти

Нагадаємо, у Росії силовики вбили білоруського активіста. Він виступав проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Російські силовики кажуть, що чоловік чинив опір при затриманні, тому був застрелений.

Його намагалися затримати у справі про "підготовку теракту", яку відкрили проти громадянина того ж дня. У Росії заявили, що чоловік намагався підірвати адміністрацію у місті Олонєц та підтримував Збройні сили України.

Крім того, в Німеччині вбили українського баскетболіста. У штаб-квартирі поліції Ессена затримали групу осіб, які можуть бути причетними до злочину.

Серед затриманих є двоє осіб, віком 14 і 15 років, з міст Гельзенкірхен і Герне. Спочатку їх арештували, але пізніше 14-річного німця з грецьким корінням звільнили з-під варти.

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