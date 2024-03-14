UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Німеччині вбили українську біженку: її мати та дитина зникли безвісти

Фото: у Німеччині вбили українську біженку: її мати та дитина зникли безвісти (facebook.com)
Автор: Ксенія Вертебна

У четвер, 7 березня, перехожий виявив тіло жінки, що знаходилось на пішохідній доріжці у Гокенгаймі. Німецька поліція п'ятий день розшукує 5-тижневу доньку та матір загиблої, які зникли безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За результатом розтину, вбитою виявилася 27-річна українка Маргарита Разас. Раніше її вважали безвісти зниклою. Слідчі припускають, що вона померла внаслідок насильства.

П'ятитижнева донька та матір загиблої Марина Стеценко зникли безвісти. За словами німецьких правоохоронців, 

 Фото: у Німеччині вбили українську біженку: її мати та дитина зникли безвісти (Bild) 

 

Нагадаємо, у Росії силовики вбили білоруського активіста. Він виступав проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Російські силовики кажуть, що чоловік чинив опір при затриманні, тому був застрелений.

Його намагалися затримати у справі про "підготовку теракту", яку відкрили проти громадянина того ж дня. У Росії заявили, що чоловік намагався підірвати адміністрацію у місті Олонєц та підтримував Збройні сили України.

Крім того, в Німеччині вбили українського баскетболіста. У штаб-квартирі поліції Ессена затримали групу осіб, які можуть бути причетними до злочину.

Серед затриманих є двоє осіб, віком 14 і 15 років, з міст Гельзенкірхен і Герне. Спочатку їх арештували, але пізніше 14-річного німця з грецьким корінням звільнили з-під варти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
злодіїбеженкаДитинаПоліцейські