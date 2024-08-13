У Німеччині судять підозрюваних у вбивстві двох українських підлітків-баскетболістів

Зазначається, що головний підозрюваний Мерт В. (німецький турок) та його троє поплічників (двоє сирійців, один німецький грек) вже давно перебували у полі зору правоохоронних органів. На момент скоєння злочину вони не досягли повноліття, через що суд проходив у закритому режимі.

У повідомленні йдеться про те, що Мерт В. вже попередньо фігурував у різних справах, але вирок про арешт ще не набрав законної сили. Влада також намагалася у 2023 році залучити малолітніх злочинців у відповідну профілактичну програму, але і це не вдалося через відмову їх і опікунів брати участь.

Також на суді були присутні і батьки українських юнаків, які стали жертвами малолітньої озброєної банди.

Відомо, що основним фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі. Ще чотирма дітьми (12 - 13 років), які також були причетні до подвійного вбивства, опікується відділ у справах молоді.