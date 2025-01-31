У Німеччині суд призначив довічне ув'язнення вбивці 9-річної українки

Убивство маленької українки

Нагадаємо, у червні минулого року в Німеччині зникла 9-річна українка Валерія, яка приїхала туди з мамою після початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Вона мала сісти на автобус, яким їздила на навчання, але до школи того дня вона не прийшла.

Дівчинку шукали дев'ять днів. Правоохоронці виявили її тіло в лісі поблизу міста Дебельн у Саксонії.

Головним підозрюваним став колишній партнер матері вбитої дівчинки - молдаванин Андрій П.

Його затримали в Празі через 11 днів після вбивства. Потім чоловіка екстрадували до Німеччини.

Згідно з даними німецьких ЗМІ, чоловік задушив дівчинку.

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