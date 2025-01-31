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У Німеччині суд призначив довічне ув'язнення вбивці 9-річної українки

Фото: у Німеччині попрощалися з 9-річною українкою Валерією (facebook.com/stadtverwaltungdoebeln)
Автор: Іван Носальський

У Німеччині суд вирішив засудити до довічного ув'язнення 37-річного громадянина Молдови Андрія П. Його визнали винним у вбивстві 9-річної українки Валерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Суд постановив, що злочин був особливо тяжким. Це означає, що дострокове звільнення після 15 років ув'язнення практично неможливе.

Чоловік - колишній партнер матері Валерії. За кілька днів до жахливого злочину жінка розірвала з ним стосунки.

Убивство маленької українки

Нагадаємо, у червні минулого року в Німеччині зникла 9-річна українка Валерія, яка приїхала туди з мамою після початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Вона мала сісти на автобус, яким їздила на навчання, але до школи того дня вона не прийшла.

Дівчинку шукали дев'ять днів. Правоохоронці виявили її тіло в лісі поблизу міста Дебельн у Саксонії.

Головним підозрюваним став колишній партнер матері вбитої дівчинки - молдаванин Андрій П.

Його затримали в Празі через 11 днів після вбивства. Потім чоловіка екстрадували до Німеччини.

Згідно з даними німецьких ЗМІ, чоловік задушив дівчинку.

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