У Німеччині розслідують отруєння двох росіян на конференції критика Кремля

Берлінська поліція заявила про відкриття справи після того, як дві жінки повідомили про симптоми, що вказують на можливе отруєння. Поліція не повідомила жодних додаткових подробиць, пославшись на розслідування, що триває.

За даними ЗМІ, одна з жінок є журналісткою, і її симптоми могли проявитися ще до конференції 29 і 30 квітня. Вона звернулася до лікарні "Шаріте" в Берліні.

Друга жінка - директорка неурядової організації Free Russia Foundation Наталія Арно. Вона повідомила, що виявила, що двері в її готельний номер були прочинені.

"Я прокинулася о 5 ранку від різкого болю і дивних симптомів", - заявила вона.

Отруєння критиків Кремля

Останніми роками за кордоном і в Росії було скоєно кілька отруєнь проти критиків Кремля. Однією з найгучніших справ стало отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, яке сталося 2020 року.

20 серпня Навальний летів літаком із Томська до Москви, його літак здійснив екстрену посадку в Омську. Навального в несвідомому стані доправили у відділення токсикореанімації однієї з лікарень міста.

Потім Навального відправили на лікування до Німеччини, оскільки західні лабораторні дослідження показали, що його намагалися отруїти нервово-паралітичною речовиною. Російський уряд відкинув звинувачення.